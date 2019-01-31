مدرب الزمالك يضيف بوطيب لقائمته الافريقية

هبة سبور

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن قيد 4 لاعبين جدد في قائمته الإفريقية استعدادا لاستئناف مشواره في بطولة الكونفدرالية.

واستقر الزمالك على تسجيل كل من المغربي خالد بوطيب وأحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام ومحمد حسن، في القائمة قبل غلق باب القيد.

وكان الزمالك قد سجل 26 لاعبا في وقت سابق، ليصل عدد المسجلين بها لـ30 لاعبا .

ويستعد الزمالك لبداية مشواره في دور المجموعات يوم الأحد المقبل بمواجهة جور ماهيا الكيني في نيروبي.

جدير بالذكر أن بعثة الزمالك ستسافر نيروبي اليوم الخميس استعدادا لخوض المباراة

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