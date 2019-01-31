حجز وإتلاف 5441 طن من المنتجات الغذائية الفاسدة خلال سنة 2018

هبة بريس

قامت المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال سنة 2018، بحجز وإتلاف ما مجموعه 5441 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك على مستوى التراب الوطني.

وأوضح المكتب، في بلاغ له حول “حصيلة مراقبة المواد الغذائية خلال سنة 2018″، أن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، همت حوالي 11 مليون و463 ألف و318 طن من المواد الغذائية، مضيفا أنه على مستوى السوق الوطني قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب71 ألف و151 زيارة ميدانية، و22 ألف و528 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة.

وذكر ذات البلاغ، أن هذه التحريات مكنت من مراقبة مليون و390 ألف و539 طن من مختلف المنتجات الغذائية؛ وتقديم 2037 ملفا أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.

وعند الاستيراد، تمت مراقبة 7 ملايين و100 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 37 ألف و623 شهادة قبول وتم إرجاع 5760 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، في حين عند التصدير تمت مراقبة 2 مليون و972 ألف و779 طن من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 129 ألف و639 شهادة صحية وصحية نباتية.

وفي إطار برنامجه الوقائي، و وفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يضيف ذات البلاغ، قامت مصالح المكتب بمنح 1036 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 6653 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب؛ والقيام بـ3878 زيارة للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية؛ والقيام ب3530 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية؛ وتعليق الاعتماد الصحي لـ69 مؤسسات؛ وسحبه لـ88 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

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