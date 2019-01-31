البيت الأبيض: “الرب اصطفى ترامب نصيرا للمؤمنين”

نُشر بتاريخ :  2019-01-31 - 08:23
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هبة بريس - وكالات

اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرب أراد لدونالد ترامب أن يكون رئيسا للولايات المتحدة، لأن لكل آدمي دوره في الحياة الدنيا.

وقالت في حديث لـCBN News The Christian Perspective: “أعتقد أن الله يدعونا جميعا للقيام بمهام مختلفة في أوقات مختلفة وأعتقد أنه أراد أن يصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. ولذا، هو هنا في البيت الأبيض، لقد قام بعمل هائل، ويدافع عن كل ما يهم المؤمنين”.

وتطرقت سارة ساندرز إلى “معاداة السامية” في الحزب الديمقراطي، وذكّرت بأن بعض الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، أدلوا بآراء معادية للسامية، أو تعاونوا مع الذين يتمسكون بمثل هذه الآراء. وعلى الرغم من اتهامها لقيادة هذا الحزب بالتقاعس، إلا أنها لم تذكر أي أسماء محددة.

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