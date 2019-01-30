ساكنة بالحوز تتخوف من “الحمى القلاعية ” و”اونسا” تبرر الغياب !!!

هبة بريس ـ مراكش

دخل الفلاحون ومربو الماشية بالجماعة القروية تمازوزت التابعة لعمالة الحوز في حالة استنفار بعد شيوع خبر انتشارداء الحمى القلاعية الفتاك الذي وصل بصفة رسمية إلى مناطق بخريبكة والفقيه بنصالح

و زادت حيرة الفلاحين بعد صدور قرارات رسمية تقضي بغلق بعض الأسواق وهي قرارات تؤكد ان الداء ماض في الانتشار بربوع الوطن .

الساكنة اعلاه ، ورغبة منها في الاستفادة من حملة التلقيحات التي تقوم بها المصالح المختصة ربطت الاتصال بمصالح onssa بالحوز من اجل الاستفادة من عملية التلقيح غير ان الجواب كان مخيبا ومخيفا للغاية

واعتبارا من الساكنة ان اللحظة تتطلب التفاعل السريع مع كل النداءات عملت الاخيرة على ربط الاتصال بمصالح ” اونسا ” غير ان الجاوب اشعر الجميع ان المنطقة لا تتوفر عن اطباء بيطريين، مما يعني انتظار الساكنة لحين قدوم تعزيزات من الرباط