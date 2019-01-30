طلبة الطب بطنجة ينقلون احتجاجاتهم لجامعة تطوان (صور)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

احتشد طلبة كلية الطب و الصيدلة بطنجة صباح اليوم الاربعاء 30 يناير الجاري أمام رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان احتجاجا على تاخر بداية الدراسة بمقر الكلية عند مدخل طنجة للسنة الثالثة على التوالي .

ويخوض الطلبة أشكال تصعيدية بدأت بمقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية يوم الثلاثاء والأربعاء 29/30 يناير للاحتجاج على التماطل الحاصل في افتتاح كلية الطب بطنجة التي تأخرت الاشغال بها عن موعد انتهائها المحدد.

وسبق وأن خاض طلبة كلية الطب احتجاجات منذ انطلاق هذا الموسم احتجاجا على تأخر افتتاح كلية الطب، بحيث يدرس طلاب الطب بكلية المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بشكل مؤقت في انتظار الانتهاء من تشييد كلية الطب بطنجة، والذي طال انتظار الطلبة مما دفعهم للاحتجاج مجددا.

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