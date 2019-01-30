توقيف تونسي بمحطة طنجة الطرقية بحوزته مخدرات

نُشر بتاريخ :  2019-01-30 - 19:51
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت الفرقة الأمنية للهيئة الحضرية  التابعة  لولاية امن طنجة و العاملة بالمحطة الطرقية  زوال يوم امس الثلاثاء   من ايقاف مواطن من جنسية تونسية من مواليد سنة 1994   متلبس بحيازة مخدر الشيرا  حيث ضبط بحوزته على 01 كيلو و   200 غرام من  مخدر الشيرا  على شكل كبسولات صغيرة كانت مخبأة بعناية في قارورات مخصصة للعصير .
 الموقوف و الذي اثار الانتباه بتصرفاته المشبوهة و ظهر عليه الارتباك اثناء اقتراب العناصر الامنية منه عندما  كان يهم ركوب حافلة للنقل العمومي متوجهة لمدينة الدارالبيضاء ، حيث تم اخضاعه للتفتيش و تم العثور بحوزته على كمية من المخدرات على شكل كابسولات .
وقد صرح الموقوف انه كان سيعمد على بلعها قصد التوجه بها عبر مطار محمد الخامس الى تونس للعمل على  ترويجها ببلده ، الموقوف تمت  إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معه و تقديمه امام النيابة العامة  المختصة .

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