توقيف تونسي بمحطة طنجة الطرقية بحوزته مخدرات

اس.بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت الفرقة الأمنية للهيئة الحضرية التابعة لولاية امن طنجة و العاملة بالمحطة الطرقية زوال يوم امس الثلاثاء من ايقاف مواطن من جنسية تونسية من مواليد سنة 1994 متلبس بحيازة مخدر الشيرا حيث ضبط بحوزته على 01 كيلو و 200 غرام من مخدر الشيرا على شكل كبسولات صغيرة كانت مخبأة بعناية في قارورات مخصصة للعصير .

الموقوف و الذي اثار الانتباه بتصرفاته المشبوهة و ظهر عليه الارتباك اثناء اقتراب العناصر الامنية منه عندما كان يهم ركوب حافلة للنقل العمومي متوجهة لمدينة الدارالبيضاء ، حيث تم اخضاعه للتفتيش و تم العثور بحوزته على كمية من المخدرات على شكل كابسولات .

وقد صرح الموقوف انه كان سيعمد على بلعها قصد التوجه بها عبر مطار محمد الخامس الى تونس للعمل على ترويجها ببلده ، الموقوف تمت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد البحث معه و تقديمه امام النيابة العامة المختصة .