يتيم من سطات يدعو الى تحسين الاجور وخلق بيئة أفضل للعمل

محمد منفلوطي- هبة بريس

أشرف محمد يتيم وزير التشغيل والادماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني اليوم الاربعاء من مدينة سطات، (أشرف) على حفل توقيع اتفاقية جماعية للعمل تمتد لمدة ثلاث سنوات، جرت اطوارها بين إدارة روكا المغرب فرع سطات والمكتب النقابي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ضمن حفل حضره كل من عامل اقليم سطات خطيب لهبيل والمدير العام للشركة بالمغرب كزافيي رودريغو.

وكشفت مصادرنا أن الاتفاقية الموقعة تعد تتويجا لعد شهور من المفاوضات بهدف توفير أفضل بيئة للعمل وتحسين الأجور، بهذه الوحدة الصناعية التي تأسست بالمغرب منذ سنة1994 وهي المختصة في مستلزمات الحمام بحصة سوقية تبلغ 58%، اذ تعتبر الشركة المعنية من العلامات التجارية الوحيدة التي تقدم مجموعة كاملة من منتجات الحمام: الأدوات الصحية ، الحنفيات ، أحواض الاستحمام ، الأثاث ، الاكسسوارات ، إلى غير ذلك. الشركة ممثلة عبر 21 موزعاً حصرياً وعدة بائعين ، ويعمل لديها حالياً 717 شخصاً وتبلغ طاقتها الإنتاجية 2.5 مليون قطعة.

اذ أن و على مدى السنوات العشرين الماضية ، قامت الشركة المعنية باستثمارات تفوق 800 مليون درهم في المغرب لزيادة طاقتها الإنتاجية وتطبيق أحدث التطورات التكنولوجية لتحقيق جودة متناغمة للإنتاج في جميع أنحاء العالم.

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