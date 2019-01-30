تشريد قرابة 300 أسرة بسبب مُحاذاة ”دوارهم“ لطريق يرتادها الملك (+فيديو)

هبة بريس ـ رضى لكبير

احتجت ساكنة دوار النادي، جماعة سيدي يحيا زعير، التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة، اليوم الأربعاء، ضد قرار السطة المحلية القاضي بإفراغهم منازلهم وهدمها، بمبرر أن الملك محمد السادس يمر بالطريق المحاذية لمنازلهم صوب أحد القصور الكائنة هناك.

وحسب معلومات استقتها هبة بريس من الساكنة عبر اتصالات هاتفية، إضافة لشريط فيديو حصلت عليه الجريدة، فإن السلطة المحلية بالمنطقة طالبتهم بإفراغ منارلهم دون منحهم مهلة للبحث عن بديل ، محاولة تبرير موقفها على أن “الأمر يتعلق ببرنامج القضاء على دور صفيح، غير أنهم وعند رفضهم، قابلتهم بأن القرار جاء بأمر من الملك محمد السادس”

وكشف أحد أفراد الساكنة، والمقدر عددها بحوالي 300 أسرة، على أن السلطة المحلية طلبت منهم الإفراغ من منازلهم دون تقديم أي حلول لتفوير سكن لهم ولأطفالهم الذين يتابعون دراستهم هناك ، حيث صرح قائلا :”الناس فرضات على الناس أنهم يتحولوا مقابل يكيرو بلا شي حل.. هاد ناس فين غا يمشيو:“.

وأضاف ذات المتحدث :”هاد الناس عندهوم وليداتهوم تا يقراو… لا مشا كرا فمنطقة المرس ولا عين عودة… فين غا يقري ولادو… واش الجماعة غا توفر لينا النقل باش نجيبو ولادنا“.

وأسترسل في تصريحه على أن الساكنة فقدت الثقة في السلطة المحلية والمسؤولين، باستثناء عاهل البلاد، علي حد تعبيره، حيث قال :”مكاين مصداقية لا فقايد ولا مسؤول… المصداقية عندنا ف سيدنا… لكان هو لي كالهوم حيدوه ويمشيو يكريو على راسنا وعيننا… ولا كان قرار سلطوي مخزني حنا ضد هاد لقرار“.

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