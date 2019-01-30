احمد الزفزافي : ناصر لا يحس بملامسة يده اليمنى وادارة السجن رفضت تسليمي ملفه الطبي

هبة بريس ـ الرباط

كشف أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي ، أن إدارة المركب السجني عين السبع بالدار البيضاء، “عكاشة، رفضت تسليمه نسخة من الملف الطبي المتعلق بولده.

وقال أحمد الزفزافي في تدوينة فيسبوكية“بعد زيارتي اليوم لابني ناصر الزفزافي المعتقل بالسجن المحلي بالدار البيضاء تبين لي اولا ان ادارة السجن بتعنتها المعهود رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي المتعلق بخطورة وضعه الصحي الذي لامسته بنفسي ، بدليل انه لا يحس بملامسة يده اليمنى”.

وأضاف الزفزافي الأب “عندما استشرت محاميا اكد لي الحق في الحصول على نسخة من الملف لغرض انقاذ ما يمكن انقاذه لفائدة عافية ابني الذي يعاني مرارة السجن وحيف المدير”.

وطلب والد الزفزافي تعميم هاشتاغ “#من_حقي_الحصول_على_الملف_الطبي”، كما أضاف أنه “ينبه الراي العام بحرمانه من الحصول على حقيقة وضعية ناصر الزفزافي صحيا مضيفا “وللجهات المسؤولة احيطها علما”

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