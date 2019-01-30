تمديد الحراسة النظرية لأستاذ متهم باغتصاب تلميذته بايت ملول

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها ، أن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير قد أمر بتمديد فترة الحراسة النظرية، صبيحة اليوم الاربعاء 30 يناير الجاري ، في حق أستاذ تعليم بأيت ملول مشتبه فيه، من أجل تهمة فض بكارة واغتصاب قاصر.

وكانت السلطات الامنية بأيت ملول قد قامت، يوم الإثنين 28 يناير الجاري، باعتقال أستاذ يعمل بإحدى الثانويات الإعدادية بالمدينة بتهمة هتك عرض وفض بكارة تلميذته القاصر.

وتعود تفاصيل النازلة حين تقدمت عائلة تلميذة قاصر، التي تبلغ من العمر 14 عاما، بشكاية للمصالح الأمنية تتهم فيها أحد أساتذتها بهتك عرضها وفض بكارتها .

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