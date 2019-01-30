عناصر القوات المساعدة توقف عصابة اجرامية متخصصة في سرقة التلاميذ بالحوز

ضاهر محمد؛ مراكش

كشفت مصادر مطلعة لهبة بريس، ان عناصر القوات المساعدة بجماعة اغمات بالحوز، تمكنت الليلة الماضية من توقيف لصين يستعملان دراجة نارية في سلب وخطف الهواتف المحمولة والحقائب اليدوية الخاصة بتلاميذ المنطقة.

وحسب نفس المصادر، فإن الموقوفين اقتيدا إلى مقر السلطات المحلية قبل تسليمهما الى درك سيدي عبدالله غيات، ليتم الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، قبل عرضهما على أنظار العدالة.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفين كانا يستهدفان الضحايا بالشارع العام بعد تتبع خاص لاستغلال الفرص السانحة للاستحواذ على ممتلكاتهم بشكل سريع قبل أن يلوذا بالفرار.

كما ان اللصين، أحدهما يبلغ من العمر 25 سنة وينحدر من سيدي عبدالله غيات، نفذا الليلة الماضية، جريمة “لكريساج” ضذ تلميذتين تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهو الأمر الذي استدعى تدخل افراد قوات المساعدة لايقاف الأخير متلبسا وبحوزته المسروقات، وهي عبارة عن هواتف نقالة واسلحة بيضاء تم تسليمها للدرك الملكي.

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