بنعطية يكشف سبب اختياره للدحيل القطري

نُشر بتاريخ :  2019-01-30 - 15:55
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هبة سبور – شفيق عنوري

كشف الدولي المغربي، مهدي بنعطية، سبب اختياره الانتقال إلى الدحيل القطري، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وقال بنعطية عبر حسابنه الرسمي، بموقع “إنستغرام”: “تأكدت في يوليو الماضي، بأن مسيرتي مع يوفنتوس قد وصلت لنهايتها”، في إشارة إلى تعاقد السيدة العجوز مع بونوتشي، الذي يشغل نفس مركزه.

وأضاف قائد المنتخب المغربي، “لسوء الحظ فإن الحياة تحمل لك بعض المفاجآت، ولهذا السبب كان لابد لي من تغيير خططي”.

وأكد بنعطية، أن تغيير خططه لا يشمل الرغبة الدائمة في تحقيق الانتصارات.

وشدد مدافع بايرن ميونخ السابق، على ضرورة احترام اختياره للدوري القطري، بالرغم من أن البعض لا يتقبله.

يشار إلى أن بنعطية انتقل إلى الدحيل القطري، بالرغم من تلقيه لعدد من العروض من كبار الأندية الأوروبية.

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