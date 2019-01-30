نشرة إنذارية: أمطار قوية ورياح وثلوج كثيفة يوم الجمعة المقبل

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، تهاطل أمطار محليا قوية مع هبوب رياح قوية، يوم الجمعة المقبل بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن هذه الأمطار الغزيرة (60-40 ملم) ستهم يوم الجمعة المقبل، ما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء، كلا من أقاليم شفشاون، والعرائش، ووزان، وتطوان، وطنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق، والفنيدق، وتاونات وتازة.

وحسب النشرة، من المتوقع، أيضا، أن تهب رياح قوية (من 85 إلى 100 كلم في الساعة)، يوم الجمعة، بكل من أقاليم شفشاون، وتطوان، ووزان، وتاونات وتازة، ومن 70 إلى 85 كلم في ساعة بكل من طنجة، والفحص-أنجرة، والمضيق، والفنيدق، والعرائش، والقنيطرة، والرباط، وسلا، والصخيرات، وتمارة، والدار البيضاء، ومديونة، والمحمدية، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والحاجب، وصفرو، وإفران، وبولمان، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وميدلت، وأزيلال، والحوز، وورزازات، وفكيك، وجرسيف، وتاوريرت، والناظور، وبركان، وجرادة ووجدة.

من جهة أخرى، أعلن المصدر ذاته، أن تساقطات ثلجية يبلغ سمكها ما بين 10 و20 سنتمتر، ستهم يومي الجمعة والسبت المقبلين، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وذلك ابتداء من علو 1500 متر، يرافقها انخفاض في درجات الحرارة ستنعكس على درجات الحرارة العليا ليوم السبت (ما بين 01 و06 درجات) ودرجات الحرارة الدنيا ليوم الأحد (ما بين 04- و00 درجة)، وذلك بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

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