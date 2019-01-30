درك الحوز يعتقل تاجر مخدرات مبحوث عنه على الصعيد الوطني‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سيدي عبدالله غيات بالحوز، تمكنت أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا بمنطقة الشويرط، ضاحية مراكش.

وحسب نفس المصادر، فالكمية المحجوزة ضبطت في شكل اجزاء معدة للبيع، وذلك في إطار التحريات المكثفة لعناصر الدرك لمحاربة كافة الأشكال الإجرامية بالمنطقة بما فيها الاتجار في المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر ألقي القبض عليه وهو يستعد لتفريغ كمية مهمة من مخدر الشيرا موجهة للبيع على مستوى دوار قروي، وكان على متن حافلة قبل ان يتم ايقافه.

وتم إيداع المروج رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث بعد أن تين أنه موضوع مذكرات بحث وطنية محررة من طرف الدرك الملكي.

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