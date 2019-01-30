أمن مراكش يوقف 4 أشخاص أضرموا النار في دراجة عون سلطة‎

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الأمن بالدائرة 13 بالحي الصناعي مراكش، من ايقاف 4 شبان يشتبه تورطهم في جريمة حرق دراجتين ناريتين، من بينهما دراجة تعود لملكية عون سلطة.

وتم ايقاف الاربعة، على خلفية دورية أمنية قامت بها مصالح الدائرة 13، حيث تمت مباغتة مجموعة من الشبان كانوا في جلسة خمرية في مكان غير بعيد عن مكان حرق الدراجتين الذي كان في خلاء خلف مسجد الأميرة بالعزوزية.

وقادت التحريات التي تم اجراؤها مع الموقوفين في تلك الجلسة، الى الوصول الى 4 شبان يشتبه تورطهم في تلك العملية، التي ابتدأت باعتراض سبيل شخصين، وسرقة دراجتهما، ونقلها الى الخلاء بمنطقة العزوزية بتراب مقاطعة المنارة مراكش، والتخلص منهما عبر احراقهما بالكامل.

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