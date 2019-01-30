أكادير: العثور على رضيع حديث الولادة في حاوية للأزبال‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

عثر مواطنون يقطنون بحي الكاطع الخيام بأكادير قبل قليل في حدود الساعة الثانية عشر من منتصف اليوم، على جثة رضيع جيث الولادة بإحدى حاويات الأزبال بالمنطقة وهو ملفوف بثوب أبيض.

وفور ذلك، اتصل السكان بالسلطات المحلية والأمن الوطني ليهرعوا إلى عين المكان مرفوقين بعناصر الوقاية المدنية الذين حملوا الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إجراء تشريح طبي.

هذا وقد أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة ومعرفة مرتكب هذا الفعل الشنيع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0