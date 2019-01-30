بحضور يتيم .. “روكا المغرب” توقع اتفاقيتها الجماعية للعمل

هبة بريس

أعلنت روكا ، الشركة الرائدة عالمياً في مستلزمات الحمام ،اليوم، عن توقيع اتفاقية جماعية للعمل تمتد على ثلاث سنوات، بين إدارة روكا المغرب والمكتب النقابي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT) .

وبهذه المناسبة تم تنظيم حفل التوقيع الرسمي اليوم في سطات ، حيث تمتلك روكا وحدتين إنتاجيتين، والذي شهد حضور السيد محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني ، بالإضافة إلى السيد كزافيي رودريغو، المدير العام لروكا المغرب.

ويعد توقيع هذه الاتفاقية تتويجا لعد شهور من المفاوضات بهدف توفير أفضل بيئة للعمل وتحسين الأجور . وستواصل روكا المغرب، علاوة على ذلك، حرصها على أن تكون الشروط التي يمارس فيها موظفوها أعلى جودة مما يوفره القانون ، كما تفعل في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات.

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