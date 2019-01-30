أكادير : مؤتمر دولي حول الصحراء يجمع شخصيات دبلوماسية وحقوقية وإعلامية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ستحتضن مدينة أكادير، ما بين 01 و 05 ابريل فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي الصحراء نموذج الأمم المتحدة، بمشاركة ما يقارب 400 مشارك يمثلون أزيد من 53 دولة.

وتتميز دورة هذه السنة، بمناقشة مجموعة من القضايا الكونية الخاصة بتدبير الأزمات وحل النزاعات الدولية، حقوق الإنسان وقضايا الهجرة، قضايا التنوع الإعلامي والثقافي، تمكين المرأة والمساواة، العدالة الاجتماعية، تدبير الطاقة وحماية المناخ، الشباب والمشاركة السياسية، مكافحة الإرهاب والتطرف، وغيرها من المواضيع التي تدخل في إطار عمل أجهزة الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تعرف الدورة الثالثة من المؤتمر، تكريم مجموعة من الشخصيات الحقوقية، والدبلوماسية، والاعلامية الدولية. بالاضافة إلى التوقيع على عدد من الشراكات مع منظمات دولية من الكويت وفرنسا ومصر وإيطاليا وسويسرا والهند.

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