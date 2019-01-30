الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة عيد ميلاده

نُشر بتاريخ :  2019-01-30 - 13:48
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته للعاهل الإسباني بموفور الصحة والعافية والهناء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لمناسبة سانحة لأجدد لكم التعبير عن تقديري الكبير لأواصر الصداقة المتينة التي تربطنا شخصيا وأسرتينا ، وعن مدى ارتياحي لما يجمع بلدينا الجارين من علاقات متميزة ، مبنية على التفاهم الودي والتعاون المثمر والتضامن الفاعل”.

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