فارس :”لقد ولى زمن المسؤول القضائي الذي لزم كرسيه“‎

هبة بريس – الرباط

ترأس صباح اليوم الأربعاء 30 يناير، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2019، بمحكمة النقض بالرباط، والتي اختير لها شعار :” القضاء ضمانة للحقوق والحريات“، بحضور الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس مجلس النواب لحبيب الماكلي، ووزير العدل محمد اوجار، ومجموعة من نقباء هيئات المحاميين بالمغرب، إضافة لشخصيات قضائية و إعلامية.

وخلال كلمته الافتتاحية قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، بأن سنة 2018 شكلت محطة جديدة من أجل مواصلة التأسيس وأداء الواجب المهني، كما أنها عرفت التزاما أكثر بالجرأة والحكمة من أجل استقلال السطلة القضائية، مضيفا بأن الجميع عليه القبول باستقلال السلطة القضائية كخيار دستوري دون تبخيس أو تنقيص .

واسترسل فارس خلال كلمته بأن استقلال السلطة القضائية ببلادنا، يجعل القضاء أكثر قربا وفعالية وعدلا، وذالك من أجل القيم الكبرى التي يقوم عليها هذا الوطن، موضحا بأن سنة 2018 على امتداد ساعاتها وايامها بذل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجهودات كبرى لا تخطأ لها عين من طرف متبع موضوعي.

واضاف فارس بأن لغة الأرقام تعتبر مؤشرا للعمل المنجز، وعلى هذا الأساس سهر أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنزيل مجموعة من الأوراش، من بينها ورش الهيكة والورش الاتسراتيجي، حيث تم فتح باب الترشح لتولي مسؤولية رئاسة الاقطاب والوحدات من أجل تكوين هياكل المجلس بكل حزم ونكران لللذات، إضافة لأوراش أخرى تهم تدبير شؤون القضاة بكل حرض وجدية وبافق مهنية

كما كشف فارس، عن مجموعة من القوانين التي سيتقدم بها من أجل تفعيل انجع لدور التفتيشيات المركزية، مضيفا بالقول :”لقد ولى عهد المسؤول الذي لزم كرسيه من أجل إرادة حقيقة وتواجب فعال مع كل الانتظرات“.

وفي نفس الصدد طالب فارس من وكلاء املمك بمحاكم الاستئناف، مساعدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في انجاز تقارير التفشيات اللامركزية، تكريسا لقواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة فإنه في بالمقابل لن نتساهل مع أصحاب الشكايات التي غرضههم التشويش والضغط“.

واسترسل فارس بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرص على صون كرامة القضاة، في المقابل مطالبون بالسهر على حرمة المهنة والتمسك بأخلاقياتها وغير مقبول الاستهتار أو التهاون فيها.

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