كارلوس غصن يتحدث.. ويكشف عن “مؤامرة وخيانة”

هبة بريس - وكالات

أعلن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن الموقوف في اليابان لشبهات بمخالفات مالية أنه ضحية “مؤامرة وخيانة” من جانب قادة مجموعة “نيسان” الذين عارضوا مشروعه لدمج شركة “رينو” وشريكيها اليابانيين.

وجاء ذلك في أول مقابلة لغصن منذ توقيفه نُشرت الأربعاء وأجرتها معه صحيفة “نيكاي” الاقتصادية اليابانية في سجنه في طوكيو.

ويحتجز غصن فى مركز احتجاز بطوكيو منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر الماضي، بسبب ما تردد عن سوء سلوكه المالي.

وأكد غصن البالغ 64 عاما أن “مشروع دمج” رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز تم تناوله مع الرئيس التنفيذي لشركة “نيسان” هيروتو سايكاوا في سبتمبر 2018، مشيراً إلى أنه ليس لديه “أي شكّ” بأن الاتهامات الموجّهة ضده والتي نفاها مجددا، هي نتيجة “مؤامرة وخيانة”.

وعلّقت شركة نيسان على الأمر مذكرة بأن سايكاوا “سبق أن نفى بشكل قاطع فكرة “انقلاب”.

وقالت الشركة اليابانية في بيان تسلمته وكالة فرانس برس إن التحقيق الذي تجريه المجموعة في السرّ منذ صيف العام 2018 “كشف أدلة مهمة ومقنعة بشأن مخالفات مالية”.

ورفض قطب صناعة السيارات في المقابلة الاتهامات التي تصف عهده الذي استمرّ 19 عاماً، بـ”دكتاتورية”. وقال “وصف الناس القيادة القوية بالدكتاتور، مشوّهين الحقيقة للتخلّص مني”.

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