مدرب مصري يضع ترشيحه لتدريب الرجاء الرياضي

هبة سبور – شفيق عنوري

وضع المدرب المصري، حسام حسن، ترشيحه للإشراف على الجهاز الفني للرجاء الرياضي، خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي أقيل من منصبه.

ويرغب مدرب الزمالك السابق، بشدة في تدريب نادي الرجاء، الذي يراه واحدا من أفضل الأندية الإفريقية.

وأقيل حسن الأسبوع الماضي، من تدريب بيراميدز، وذلك على خلفية تعادل الفريق مع مضيفه الزمالك بثلاثة أهداف لمثلها.

وكانت إدارة الرجاء قد قررت الانفصال عن غاريدو، بسبب الخلافات التي نشبت بين الأخير وعدد من اللاعبين، وساهمت في تدهور مستوى الفريق.

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