سيول السعودية تتسبب في 12 حالة وفاة

هبة بريس - وكالات

توفي 12 شخصا وأصيب آخرون خلال هذا الأسبوع، نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة شمال غربي السعودية، حسبما أعلن الدفاع المدني.

وأوضح الدفاع المدني السعودي في بيان، الأربعاء، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك، وواحد في المدينة المنورة وآخر في منطقة الحدود الشمالية.

وقال الدفاع المدني إن جميع حالات الوفاة سببها السيول الجارفة.

ومن جهة أخرى، كشفت قوات الدفاع المدني أنها أنقذت 271 شخصا على مدار الأيام الأربعة الماضية، معظمهم في منطقة الجوف المحاذية للأردن.

كما جرى إنقاذ كثيرين في مكة المكرمة وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية، فيما نقل العشرات ممن تضررت منازلهم إلى مراكز إيواء.

وغمرت الأمطار الغزيرة الوديان الصحراوية وأجبرت المدارس على الإغلاق.

ونصح المركز الإعلامي التابع للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية.

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