موقع “يوتيب” يحذف “كلاش” ديزي دروس “المتنبي‎”

ربيع بلهواري _ هبة بريس

أقدمت إدارة “يوتيوب” على حذف أغنية “كلاش” “المتنبي”، لصاحبها “ديزي دروس”، التي رد فيها على أغنية “دون بيغ”، 170 كلغ وذلك في اطار المشاحنات الكلامية التي يعتد بها في ثقافة الراب الامريكية.

وبررت إدارة “يوتيوب” سبب هذا الحجب، بأنه نتيجةً للسرقة المتعلقة بمقطع استعمله “ديزي دروس” في أغنيته وترجع ملكيته الأصلية إلى شركة “صوني” للإنتاج الأمريكية وهو ما يعد حسب ادارة يوتيب التعدي على الحقوق الادبية للاخرين.

وكانت أغنية “المتنبي” لديزي دروس قد تربعت الطوندوس لعدة اسابيع واعترف بيها دون بيغ كقيمة مضافة لفن الراب ذكرته باغنيته الشهيرة “مغاربة حتى للموت.”

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