وزراء نائمون بحكومة العثماني .. الحلقة الثالثة: محمد الغراس

لبنى أبروك – هبة بريس

عين الملك محمد السادس، شهر أبريل 2017، حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني، مؤلفة من ستة أحزاب و هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، والتي ضمت 39 وزيرا وكاتب دولة.

وزراء ووزراء منتدبون وكتاب دولة، أولئك الذين عينوا بعد الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر2016، أو بعد التعديلات الحكومية، التي شهدتها الساحة السياسية، بسبب الزلزال الملكي الذي أسقط عدد من الرؤوس الحكومية، والذين اختفوا وناموا مباشرة بعد تعيينهم وتواروا عن الأنظار، تاركين وارئهم علامات استفهام المواطنين، ومثيرين فضول الإعلاميين.

وزراء يعرف المغاربة أسمائهم ووجوههم، بسبب بروزهم السياسي والحكومي في السنوات السابقة، قبل أن يختاروا النوم والسبات الطويل، بعد ضمانهم لكراسيهم الوزارية المهمة وتعويضاتهم المادية الخيالية.

وزراء ومسؤولون حكوميون، يتساءل المواطنون عن سبب نومهم بعد وصولهم لمراكز التسيير والتدبير، مقابل تحركهم في العمل الحزبي، أو استغلالهم لمناصبهم و تركيز طاقاتهم وتخصيص معظم أوقاتهم لصالح مشاريعهم وعلاقاتهم الخاصة.

بعدما تحدثنا في سلسلتين سابقتين عن الوزراء المختفون الذي يجهلهم المغاربة ثم الوزراء الذي أجمع المواطنون على اجتهادهم وعملهم، لم يبقى لنا سوى الحديث عن عدد من المسؤولين بحكومة العثماني، الذي يعرف الجميع هويتهم، غير أنهم اختاروا النوم والكسل كشعار بعد استوزارهم، أملا منا في استيقاظهم من سباتهم الطويل واقتدائهم بزملائهم المجتهدين وخدمة الوطن والمواطنين. فمن هم؟

الحلقة الثالثة: محمد الغراس

محمد الغراس، الذي عينه الملك محمد السادس، شهر يناير 2018، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني، يعد من الوزراء الذين يعرفهم المغاربة، غير أن أنشطتهم الوزارية وظهورهم الاعلامي أصبح قليلا وشبه منعدم بعد تعيينهم.

الغراس، ابن مدينة القنيطرة، هو خريج الدفعة الثانية لجامعة الأخوين بمدينة إفران سنة 1999 شعبة إدارة الأعمال، كما أنه حاصل على شهادتي الماجيستر والدكتوراه في التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي من إحدى الجامعات بكوريا الجنوبية.

تولى الغراس عدة مناصب مسؤولية خلال مساره المهني، حيث عين بالصندوق الوطني للإيداع والتدبير ما بين سنتي 2004 و2006، ومسؤولا عن الاتصال والتنمية بجامعة الأخوين ما بين سنتي 2001 و2002، وكذا مديرا لمارينا أبي رقراق بين 2008 و2010 ، ومديرا لمعهد أبي رقراق من 2010 إلى 2013.

كما شغل الغراس، عضوا في لجنة الشباب بالجامعة العربية ،وعضوا في المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحة العمومية، كما عين بمنصب مدير بوزارة الشباب والرياضة، منذ سنة 2014، قبل أن يشغل منصب الكاتب العام بالنيابة لدى وزارة الشباب والرياضة.

الغراس الذي عين على رأس قطاع خصه عاهل البلاد باهتمام كبير، ودعا في خطاب وتوصيات متتالية إلى النهوض به، والبحث عن مكامن خلله لإصلاحه، اختار النوم والتهاون على غرار عدد من المسؤولين الحكوميين زملائه.

الغراس المسؤول عن قطاع شدد الملك محمد السادس على أنه رافعة استراتيجية، ومسار واعد لتهيئ الشباب لولوج الشغل والاندماج المهني، ودعا جلالته الى النهوض به عبر إعادة هيكلة شعبه وإحداث جيل جديد من مراكز التكوين والتأهيل التابعة له، يعد من المسؤولين الحكوميين الذين تجاهلوا عن قصد أو دونه توصيات وتوجيهات عاهل البلاد.

الغراس، أبان عن فشله في تدبير و تسيير قطاع التكوين المهني، الذي يتخبط في عدد من المشاكل والاختلالات، انطلاقا من تماطله الى جانب وزير التعليم ورئيس الحكومة، في إنجاز استراتيجية ومخطط ناجحين للنهوض بالقطاع، وعدم الالتزام لمرات متتالية بالمهلة التي حصلوا عليها من القصر لأجل هذه المهمة، والى تجاهله لمطالب موظفي وطلبة القطاع الذي عبروا عن احتجاجاتهم لمرات متعددة بسبب لامبالاته.

الغراس، أو كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، اختار منذ توليه هذا المنصب الحكومي، التهاون والنوم، بدل التحرك والاشراف على أنشطة وانجازات من شأنها المساهمة في النهوض بقطاع يؤهل الشباب للولوج لسوق الشغل ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة.

الغراس أو كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، فضل الاشراف على أخطاء” و”فضائح” مكنته من تصدر اسمه للصحف والمواقع الاخبارية، بدل تصدره رفقة انجازات وتحركات ايجابية تحسب له.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر متطابقة، أن المسؤول الحكومي كان بطل “سلوك غير مسؤول” خلال “الملتقى الإفريقي الأول للتكوين المهني” الذي نظم بمدينة الداخلة قبل أسابيع.

ذات المصادر، كشفت تزامنا والحدث الذي حكم عليه بالفشل منذ دورته الاولى بسبب سلوكات وتجاوزات مسولينا الكرام، أن الغراس فضل في إحدى الامسيات التخلي عن كبار الزوار الحاضرين للملتقى من المغرب وعدد من الدول الصديقة، في حفل عشاء مهم، لقضاء أمسية خاصة من أصدقائه بإحدى المناطق السياحية الفخمة.

الانتقادات الموجهة للغراس، المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني، لم تتوقف إلى هذا الحد، حيث أثار خبر تدخله قبل أسابيع لتوظيف زوجة صديقة الوزير السابق اوزين، بالإدارة التي يرأسها ضجة كبرى.

وربطت مصادر قرار توظيف المسؤول “الحركي” لزوجة الوزير السابق بمنصب مهم بالتكوين المهني، بالزمالة الحزبية وكذا الصداقة التي توطدت بين الاثنين بعد توظيف الغراس بمنصب كبير بوزارة الشباب والرياضة أيام كانت تحت اشراف وتدبير الوزير اوزين.

اذن، اذن، انتقادات كثيرة تلك التي تلاحق كاتب الدولة محمد الغراس بسبب قلة أنشطته وتحركاته، لصالح القطاع الذي يديره والذي يعتبر قطاعا هاما في محاربة البطالة وفي المساهمة في الاقتصاد الوطني.

الى ذلك، لا نسعى من خلال هذه السلسلة الى تبخيس مجهودات مسؤولينا الكرام، بقدر ما نسعى الى اثارة غيرتهم للتحرك والعمل على غرار زملائهم المجتهدون. فهل يستقيظ الغراس من سباته؟

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