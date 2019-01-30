الملك يراسل العاهل الأردني: “أحر التهاني وأطيب المتمنيات لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لجلالة الملك عبد الله الثاني بموفور الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء، وللشعب الأردني الشقيق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنها لمناسبة سعيدة، نستحضر فيها وشائج الأخوة المتينة، والمودة الصادقة، التي تربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، وما يجمع شعبينا من علاقات أخوية متميزة قائمة على التقدير المتبادل، والتضامن الفاعل، والتعاون المثمر”.

وأضاف جلالة الملك ” وإذ أشاطركم احتفاءكم بهذه الذكرى السعيدة، مشيدا بما تحقق للشعب الأردني الشقيق، في ظل قيادتكم الرشيدة، من منجزات هامة على درب التنمية الشاملة، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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