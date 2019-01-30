عضة كلب مسعور تقتل طفلا ضواحي البيضاء و الكلاب الضالة تثير ذعر الساكنة

هبة بريس – الدار البيضاء

غير بعيد على مدينة الدار البيضاء و بالضبط بمدينة السوالم ، فارق الحياة زوال أمس طفل صغير السن متأثرا بالجروح الغائرة التي أصابته جراء عضة كلب مسعور كان يتجول بكل حرية وسط شوارع مدينة السوالم.

الطفل الذي يقطن بحي الضخامة 3 بمدينة السوالم فارق الحياة يوم أمس بعد أن ظل يقاوم أعراض عضة كلب مسعور لما يزيد عن العشرين يوما ، حيث ساءت حالته بشكل كبير في الأونة الأخيرة قبل أن ينتقل لدار البقاء وسط صدمة و حزن كبيرين بين أقرانه و معارفه و قبل ذلك أسرته.

هذا الحادث الأليم استفز ساكنة مدينة السوالم و التي عبرت عن جام غضبها من سلطات المدينة و منتخبيها بفعل تجاهلهم لظاهرة الكلاب الضالة و التي تنتشر بشكل كبير بين الأحياء السكنية و تتجول بطلاقة في أهم شوارع المدينة و خاصة بالقرب من الثانويات و الإعداديات و المدارس.

و تطالب ساكنة مدينة السوالم من مسؤولي المنطقة التحرك العاجل لوضع حد لهاته الظاهرة التي باتت تقض مضجعهم و تجعلهم كل يوم يضعون أياديهم على قلوبهم مخافة توصلهم بخبر مهاجمة كلب ضال لفلذات كبدهم ، لدرجة أن أحد سكان المدينة عقب على الأمر بعبارة : “الكلاب الضالة في السوالم أصبحت أكثر من عدد سكان المدينة”.

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