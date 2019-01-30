الخارجية المغربية تعلن دعمها لـ”رئيس” فنزويلا المؤقت

هبة بريس

أعلن المغرب، موقفه الداعم له لرئيس فنزويلا “المؤقت”.

ورحبت وزارة الخارجية، في بلاغ لها، بالإجراءات التي اتخذها غوايدو “من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي”.

وأفاد ذات البلاغ، أن وزير الخارجيّة ناصر بوريطة، أجرى الثلاثاء محادثة هاتفية مع غوايدو، “بطلب” من الأخير.

وأعرب بوريطة لـغوايدو عن “دعم المملكة لكلّ التدابير المتّخذة من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي نحو الديموقراطيّة والتغيير”.

ولم يحدد البيان ما إذا كانت الرباط قد توقّفت عن الاعتراف بالاشتراكي نيكولاس مادورو رئيساً لفنزويلا.

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