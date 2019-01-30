الرجاء يستقر على ملعب مباريات كأس الكونفدرالية

هبة سبور – شفيق عنوري

استقر الرجاء الرياضي، على الملعب الذي سيستضيف فيه مبارياته بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك عقب رفض سلطات الدار البيضاء، الترخيص للفريق باللعب على أرضية “الأب جيكو”.

ووقع احتيار الفريق “الأخضر”، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك نظرا لقربه من الدار البيضاء.

وكان الرجاء قد استضاف على مباراته الأخير بالمسابقة الإفريقية، أمام إفريقيا ستارز الناميبي، على أرضية ملعب مراكش الكبير.

ويستضيف الغريم التقليدي للرجاء، الوداد، هو الآخر، مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب العاصمة.

يشار إلى أن الملعب الرئيسي للفريق الرجاوي، مركب “دونور”، تم إغلاقه بسبب خضوعه لبعض الإصلاحات

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