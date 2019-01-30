الدريوش .. “قنبلة” تستنفر مختلف عناصر السلطات المحلية والأمنية

هبة بريس – وجدة

عثر أحد الفلاحين نهاية الأسبوع الماضي ، على قنبلة بمنطقة لعسارة بجماعة امهاجر التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الدريوش.

وحسب مصادر مطلعة ،فالقنبلة تعود لمخلفات الإستعمار الإسباني، حيث حلت عناصر من الدرك الملكي لسرية بن الطيب، وقائد قيادة بني وليشك، قاما بمعاينة مكان القنبلة التي تصل وزنها حوالي 50 كيلوغراما، كما حضرت عناصر من القوات المسلحة الملكية التابعة للحامية العسكرية بالناظور، للقيام بالإجراءات المعمول بها.

وفككت عناصر الحامية العسكرية القنبلة بإبطال مفعولها، بحضور السلطات المحلية والقوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي من خلال تفجيرها ثم الكشف عن مصدرها.

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