فاس .. توقيف شخصين متورط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء ، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، والعثور بحوزتهما على 5380 من الأقراص الطبية المخدرة وأقراص الإكستازي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه تم توقيف المشتبه بهما في عمليتين منفصلتين، الأولى جرى تنفيذها على مستوى حافلة للنقل كانت قادمة من مدينة طنجة وضبط فيها شخص في حالة تلبس بحيازة 3380 قرص من مخدر الاكستازي وريفوتريل، بينما تم تنفيذ العملية الثانية بمحطة القطار، حيث تم توقيف سيدة تبلغ من العمر 30 سنة وبحوزتها 2000 قرص من مخدر الإكستازي.

وأضاف المصدر ذاته ، أنه تم اخضاع المشتبه فيهما معا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة مع أنشطة إجرامية أخرى.

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