عقوبة قاسية تنتظر بدر هاري بعد تورطه في قضية المنشطات

هبة سبور – وكالات

من المرجح أن يتم توقيف البطل العالمي المغربي بدر هاري، عن ممارسة رياضة الكيك بوكسينغ لأربع سنوات، بعد تورط في قضية منشطات.

وأكدت صحيفة “Nieuwsuur” الهولندية أن بدر فاجأ الجميع بعد إثبات التهمة عليه باستعمال مواد محظورة، الشيء الذي يهدد مستقبله ومساره كمقاتل محترف.

ويأتي هذا الخبر بعد خضوع بدر هاري للفحوصات التي كانت نتيجتها كارثية، من خلال اكتشاف الجهات المعنية باختبارات المنشطات بالسلسلة العالمية بتعاطيه للمنشطات مؤكدة أنهم أخبروا فريق بدر بالنتائج وينتظرون الرد في مدة زمنية محدودة لا تتجاوز الأسبوعين كأقصى تقدير.

وتناثرت تعاليق جمهور بدر وتساؤلاتهم حول مصير المواجهة التي ستجمع كل من بدر هاري و”الوحش” ريكو، مبدين رغبتهم في متابعة النزال الأقوى في عالم “الكي وان”، حسب تدويناتهم عبر مختلف الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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