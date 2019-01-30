طقس الأربعاء .. تساقطات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات، والهضاب، والجنوب الشرقي للبلاد، مع تكون الجريحة محليا، فضلا عن نزول أمطار أو زخات مطرية بمنطقة طنجة، والريف الغربي، واللوكوس وغرب الساحل المتوسطي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع تساقط بعض القطرات المطرية المتفرقة بمناطق الغرب، والساحل المتوسطي، والسايس، وشمال المنطقة الشرقية ومن المحتمل أيضا على السواحل الممتدة شمال الدار البيضاء.

كما ستنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية ، على السواحل والسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة محليا قوية نوعا من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية، وبمنطقة طنجة وستكون متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالسايس والجنوب الشرقي والسهول المتواجدة غرب الأطلس والهضاب، وما بين 08 و15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و14 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية والسهول والسواحل الشمالية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 17 و23 درجة بسهول تادلة، والرحامنة والسواحل الوسطى والجنوبية والسفوح الجنوبية-الشرقية، ومنطقة سوس، وما بين 23 و27 درجة بجنوب البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.

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