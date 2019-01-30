رضيع السيدة المتوفاة بمرض ”انفلونزا الخنازير” في ذمة الله

هبة بريس – الدار البيضاء

التحق رضيع السيدة التي توفيت بفعل مرض “انفلونزا الخنازير” بمدينة الدار البيضاء يوم أول أمس الاثنين، هو الآخر إلى جنب والدته، وذلك بعدما ظلت حالته تحت المراقبة الطبية المشددة.

وتوفي الرضيع في ساعات متقدمة من ليلة اليوم الأربعاء 30 يناير، حيث نشر والده تدوينة مرفوقة بصورة كتب فيها، :”حبيبي الغالي بلِّغ سلامي الى من هام بها حب فؤادي..“.

هذا وكاتت إدارة مستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، قد خرجت يوم أمس بتوضيح أكدت من خلاله أن وفاة الأم ناجمة عن أزمة رئوية حادة و سكتة قلبية.

و أضافت إدارة المستشفى بخصوص حالة الرضيع ، أن الأخير تم إنقاذه من خلال عملية قيصرية و حالته الصحية حاليا حرجة ، حيث يرقد بالحاضنة مع التهوية الإصطناعية تحت عناية طبية دقيقة من طرف الأطر الطبية بالمستشفى.

و أضافت إدارة المستشفى أن عمر الرضيع حاليا هو 7 أشهر و يرقد بالحاضنة مع التهوية الاصطناعية وسط مراقبة طبية مشددة في انتظار تحسن حالته.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0