النائب العام يطلب منع غوايدو من مغادرة فنزويلا وتجميد حساباته

هبة بريس ـ وكالات

طلب النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب الثلاثاء من المحكمة العليا منع المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته البنكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق انها سلمت غوايدو السيطرة على حسابات الولايات المتحدة المصرفية في فنزويلا لمنع مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة.

وصرح غوايدو الاثنين أنه سيطر على الأصول الأجنبية في فنزويلا لمنع مادورو من إفراغ “الخزينة”.

وأبلغ النائب العام المعروف بقربه من الرئيس نيكولاس مادورو المحكمة العليا أنه “طلب إجراءات احترازية” ضد غوايدو لمنعه من مغادرة البلاد أو تحويل الأصول، وفي الوقت ذاته تجميع حساباته.

وقال صعب إن الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك ردا على إعلان البرلمان مادورو “مغتصبا” للسلطة بسبب إعادة انتخابه في أيار/مايو الماضي في انتخابات قاطعتها المعارضة واعتبرها المجتمع الدولي مزورة.

ورد غوايدو بالقول أنه لم يفاجأ بتلك الخطوات التي وصفها بأنها جزء من سلسلة “تهديدات” ضده وضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وصرح عند مدخل البرلمان “تهديد جديد ضدي وضد البرلمان وضد رئيس هذه الجمهورية بالوكالة. لا شيء جديدا”.

واضاف “لا استخف بالتهديدات وبالاضطهاد في هذا الوقت، ولكننا هنا، ونواصل القيام بأعمالنا”.

وكان غوايدو، المدعوم من الولايات المتحدة، أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة في 23 كانون الثاني/يناير.