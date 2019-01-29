القضاء يرفض السراح المؤقت للمتورطين في تسليم شواهد طبية لجزائريين

ع محياوي ـ هبة بريس

رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، الممرض برتبة ” ماجور ” بمستشفى محمد الخامس بصفرو، و الناشط الحقوقي، المتابعين على خلفية شهادة طبية سلمت قبل سنوات إلى مهاجر جزائري .

ووفق مصادر هبة بريس ، فقد تأجلت جلسة المتهمين ” الممرض و الناشط الحقوقي ” الى غاية يوم الاثنين المقبل 04 / 02 / 2019 و تم الاحتفاظ بهم بسجن بوركايز بفاس، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي ومحاكمتهم بالمنسوب اليهم.

وفي التفاصيل ، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس ، إلى طبيب بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، وممرض برتبة ” ماجور” بنفس المستشفى، ضمنهم فاعل حقوقي، قبل إخلاء سبيل الطبيب بالسراح المؤقت و بكفالة نقدية قدرت بـ 5000 درهم.

ووفق ذات المصدر، فقد تم الاحتفاظ بالفاعل الحقوقي ، و الممرض بسجن بوركايز بفاس في إطار البحث الذي يجري من طرف النيابة العامة المختصة.

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