القضاء يرفض السراح المؤقت للمتورطين في تسليم شواهد طبية لجزائريين

نُشر بتاريخ :  2019-01-29 - 22:09
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ع محياوي ـ هبة بريس

رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، الممرض برتبة ” ماجور ”  بمستشفى محمد الخامس بصفرو، و الناشط الحقوقي، المتابعين  على خلفية شهادة طبية سلمت قبل سنوات إلى مهاجر جزائري .

ووفق  مصادر هبة بريس ، فقد تأجلت جلسة المتهمين  ” الممرض و الناشط الحقوقي ” الى غاية  يوم الاثنين المقبل 04 / 02 / 2019  و تم الاحتفاظ بهم بسجن بوركايز بفاس، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج  البحث القضائي ومحاكمتهم بالمنسوب اليهم.

وفي التفاصيل ، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس ، إلى طبيب بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، وممرض برتبة  ” ماجور” بنفس المستشفى، ضمنهم فاعل  حقوقي، قبل إخلاء سبيل الطبيب بالسراح المؤقت و بكفالة  نقدية قدرت بـ 5000 درهم.

ووفق ذات المصدر، فقد تم الاحتفاظ بالفاعل الحقوقي ، و الممرض بسجن بوركايز بفاس في إطار البحث الذي يجري من طرف النيابة العامة المختصة.

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