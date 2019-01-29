الحمى القلاعية ..عامل خريبكة يأمر بإغلاق أسواق الماشية

هبة بريس ـ خريبكة

امر عامل إقليم خريبكة بإغلاق أسواق الماشية الأسبوعية في الإقليم لمدة 15 يوما، وذلك لمنع انتشار واستفحال الحمى القلاعية.

ويتعلق القرار الذي تم تنفيذه ابتداء من 27 يناير الفارط، حسب بلاغ صحفي توصلت هبة بريس بنسخة منه بسوق الأحد بخريبكة وسوق الأحد بجماعة أولاد عبدون وسوق الثلاثاء بجماعة الكناديز.

وفي نفس الباب ، يعرف ان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أعلن أن المصالح البيطرية التابعة له، تمكنت من القضاء على بؤر الحمى القلاعية الست التي تم اكتشافها عند الأبقار منذ 7يناير 2019.

وأوضح أن ذلك يأتي “في إطار الجهود التي يتم بذلها من أجل السيطرة النهائية على مرض الحمى القلاعية، بعدما ظهرت هذه الحالات بأربع ضيعات بكل من إقليمي الفقيه بن صالح وخريبكة، وضيعة بإقليم سيدي بنور، إضافة إلى ضيعة معزولة بإقليم طنجة”.

كما ذكر المكتب في بلاغه، أنه يسهر على تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني عن كثب، كما يقوم بتنفيذ جميع التدابير الصحية الوقائية في حينها بتنسيق مع السلطات المحلية. وأشار إلى أن هذه التدابير تتلخص في “إتلاف الأبقار المصابة بالضيعات المعنية بالإضافة إلى إتلاف الحيوانات الأخرى الحساسة (الأغنام والماعز) للمرض بالضيعات المعنية كإجراء احترازي، وتنظيف وتطهير الضيعات المصابة بمواد مطهرة”.