منظمة للمهندسين تعزز تواجدها الترابي بإحداث فروع جهوية

هبة بريس ـ الرباط

أفاد بلاغ لمنظمة المهندسين الحركيين أنه في إطار ملائمة وضعية هياكل وفروع الهيئة مع مقتضيات القانون الأساسي المتعلقة بالهياكل الفرعية كما تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر الوطني الثاني المنعقد أيام 14 و15 يوليوز 2018، وتبعا للإعلان عن انطلاق عملية تجديد هياكل وفروع المنظمة وإحداث أخرى على المستويين الجهوي والإقليمي، صادق المكتب التنفيذي لمنظمة المهندسين الحركيين المنعقد يوم السبت 26 يناير 2019 على نتائج أشغال لجنة التنظيم والهيكلة المكلفة بتلقي ودراسة طلبات الترشيح للتنسيقيات الجهوية، حيث أسفر الاجتماع عن انتخاب المنسقين الجهويين لكافة جهات المملكة،

وذلك كالآتي : • جهة طنجة تطوان الحسيمة : السيد عاطف الغيلاني، من مدينة تطوان وهو مهندس دولة خريج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ويعمل كمسير لشركة بالقطاع الخاص.

• جهة الشرق : السيد مصطفى بدري، وهو مهندس وحاصل كذلك على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم بالجديدة ويعمل كأستاذ جامعي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

• جهة فاس مكناس : السيد الغيلالي خليل مراد، من مدينة فاس وهو مهندس معماري خريج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ويعمل كأستاذ بالجامعة الأورومتوسطية بفاس.

• جهة الرباط سلا القنيطرة : السيد خليد كويزة، مهندس دولة خريج المدرسة الوطنية للمعلوميات وتحليل النظم، ويعمل كمدير مركزي للأعمال الاجتماعية بوزارة الصحة.

• جهة الدار البيضاء سطات : السيد عبداللطيف دينار، وهو مهندس خريج المدرسة العليا للمعلوميات التطبيقية، ويعمل كمهندس بشركة Atos للخدمات الرقمية.

• جهة بني ملال خنيفرة : السيد صالح بوحدادي، من مدينة بني ملال وهو مهندس دكتور تقلد عدة مسؤوليات بوزارة الطاقة والمعادن. • جهة درعة تافيلالت : السيد أحمد الطالب، من مدينة كلميمة إقليم الراشيدية وهو مهندس معماري خريج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و يعمل كمدير لمكتب للهندسة المعمارية.

• جهة مراكش آسفي : السيد زكرياء طالب السلامة، من مدينة مراكش وهو مهندس خريج جامعة “Picardie Jules Verne” بفرنسا، يعمل كمهندس بشركة WM بمراكش.

• جهة سوس ماسة : السيد محمد العسيكري، من مدينة تارودانت مقيم بأكادير، وهو مهندس دولة خريج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ويعمل كمهندس بقطاع الداخلية.

• جهة كلميم وادنون، جهة لعيون الساقية الحمرا و جهة الداخلة واد الذهب : السيد هشام الغرفي، من مدينة لعيون، وهو مهندس دولة خريج المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ويعمل كمسير لشركة خاصة. وعلى إثر ذلك فقد تم تحديد برنامج زمني لعقد الجموع العامة الجهوية لمنظمة المهندسين الحركيين وذلك تحت إشراف المكتب التنفيذي. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن لجنة الهيكلة والتنظيم ستواصل عملها لدراسة الترشيحات المتعلقة بمكاتب التنسيقيات الإقليمية والتي ستسفر عن نتائج أشغالها في القريب العاجل.

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