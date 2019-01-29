شاب يضع حدا لحياته شنقا ضواحي شفشاون ..قراءة في الظاهرة (فيديو)

أقدم شاب في العشرينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا اليوم الثلاثاء 29 يناير الجاري ، بدوار “اشريتن” جماعة “بني سلمان” ضواحي شفشاون في ظروف وصفت بالغامضة .

الهالك أعزب ويبلغ من العمر 28 سنة كان يعيش رفقة أسرته حيث عثر عليه معلقا بواسطة حبل في غرفة المنزل الكائن بالمنطقة المذكورة .

رغم غياب احصائيات رسمية ..أرقام الانتحار بشفشاون صادمة .

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2014 أن اجمالي المنتحرين لكل عام وصل ل800 ألف منتحر ، أي بمعدل حالة انتحار لكل 40 ثانية ، حيث يشير التقرير الى أن هذه الأرقام فاقت أعداد ضحايا جرائم القتل والحروب معا ، أما في العالم العربي فقد صنف التقرير البلدان العربية حسب عدد من المنتحرين لكل 100 الف شخص ، حيث تصدرت السودان قائمة البلدان العربية ب 17.2 ، يليها المغرب ب5.3 .

في اقليم شفشاون شمال المملكة ، ورغم غياب احصائيات رسمية بخصوص عدد حالات الانتحار خلال كل سنة ، إلا أن الأرقام تبقى صادمة ومخيفة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، سجل الاقليم خلال النصف الأخير من شهر ماي المنصرم من السنة الجارية 2018 ، حوالي عشرة حالات انتحار وهي أرقام تبقى نسبية .

بعض دوافع الانتحار بشفشاون ؟

محاولتنا هاته ، تروم النبش في الاسباب والعوامل التي تدفع ساكنة شفشاون الى سلك طريق الانتحار ، وهي محاولة أيضا للوقوف على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاقليم والذي قد يكون من بين الاسباب المساهمة في تناسل حالات الانتحار ، فطرحنا السؤال ذاته على السيد “عبد الحي الطيار ” عضو المجلس الجماعي بتمروت وعضو المجلس الاقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة باقليم شفشاون ، الذي اعتبر “شبح” الانتحار بالاقليم ظاهرة تتداخل فيها عدة عوامل من بينها انتشار الفقر بشكل واسع و انهيار منظومة اقتصاد “الكيف” بالاقليم باعتبارها الزراعة الاحادية لاغلب الفلاحين، وبسبب انخفاض الطلب الدولي على المغربي نتيجة ظهور دول اخرى منتجة للكيف باروبا خصوصا في اروبا الشرقية مثل بلغاريا و البانيا .

وأضاف الطيار أن السياسات الاوربية التي بدات تسمح بزراعة كمية محدودة من هذه النبتة في بعض الدول ، جعل اغلب الفلاحين يعيشون في ضائقة مالية قد تكون من بين مسببات الاقدام على الانتحار .

وأردف الطيار أن جهل عدد من العائلات بالحالات النفسية لابنائهم وعدم قدرتهم على توفير العلاج النفسي الذي يتطلب مصاريف كبيرة ومتابعة واستمرارية ، يدفع بالعديد من المرضى الى سلك طريق الانتحار في ظل ضعف البنية الصحية بصفة عامة والنفسية بصفة خاصة التي قد تساعد في تشخيص بعض الاعراض النفسية في بدايتها ومعالجتها قبل تطورها الى امراض نفسية مستعصية .

ولفت الطيار الى أن ضعف البنيات الرياضية والثقافية بالاقليم خصوصا في المراكز القروية علما أن ساكنة المنطقة معظمهم قروين ويتمركزن في الأرياف ، يؤثر سلبا على الشباب مما يدفعهم للانحراف وتعاطي المخدرات بسب الفراغ القاتل الذي يعيشونه، حيث أن اغلب الجماعات القروية لا تتوفر على دور للشباب اوملاعب للقرب .

وربط الطيار حالات الانتحار بالاقليم بحالة الخوف والرعب التي تسببها الشكايات المجهولة ، هذا الخوف لدى الآباء والكبار ينتقل للابناء الشباب والاطفال حيث أن الجميع يعيشون دائما تحت دائرة الخوف والصراع النفسي من المصير او المستقبل المجهول.

وختم الطيار بالقول أن هناك سبب اخر مرتبط بتأثير الاعلام خصوصا برامج اعلامية حول الجريمة والتي تشرح كيفية الانتحار وايضا تأثير الدراما المدبلجة والتي تقدم الانتحار على انه عمل بطولي من أجل الحبيب او الحبيبة وانه هو الخلاص من ظلم الواقع والاقارب عكس التنشئة الدينية التي تحرم الانتحار وتجعل مصير المنتحر هو جهنم .