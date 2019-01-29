تطوان: الشرطة تنهي نشاط شخصين متلبسين بترويج المخدرات الصلبة

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

ألقت عناصر الدائرة السابعة التابعة لمنطقة أمن تطوان فجر اليوم الثلاثاء في عمليتين متزامنتين القبض على شخصين من ذوي السوابق القضائية وبحوزتهما كمية مهمة من مخدر الكوكايين.

وكانت مصلحة الدائرة السابعة قد توصلت بمعلومات موثوقة تفيد قيام شخصين بترويج المخدرات القوية،حيث نصبت كمينا لكل واحد منهما وتم إيقافهما متلبسين بحيازة الممنوعات السالفة الذكر ،إذ تبين من خلال التحقيقات الأولية أن أحد الموقوفين على مستوى ساحة “العدالة” شاب في عقده الثالث كان يقل سيارة من نوع “داسيا” مرقمة بالمغرب،فيما تم توقيف المشتبه به الثاني في شارع “محمد داوود” بالقرب من مسجد” بدر” حيث كان يقل على متن سيارة من نوع “فولكسفاغن” ذات ترقيم أجنبي.

العملية التي تدخل في إطار سلسلة من العمليات الأخرى التي قادتها الدائرة السابعة للشرطة تحت الإشراف المباشر لرئيسها الحديث الترقية من “عميد” إلى “عميد ممتاز” تركت صدى طيبا وسط ساكنة المنطقة خاصة فيما يتعلق بمحاربة ترويج المخدرات الصلبة وأنواع أخرى لا تقل أهمية في تأثيرها السلبي على عقول أبناء المنطقة (بوسافو،حومة طنجاوة،السكنى والتعمير …) وهو ما يؤكد إلتزام عناصر الدائرة المذكورة دون إستثناء في مواصلة الحملة التي تشنها على تجار هذه السموم في نكران تام للذات مهما كلفت من تضحيات، وطبعا دون أن نغفل التعليمات الصادرة عن السيد والي أمن تطوان الذي أصبح حديث العام والخاص في أوساط ساكنة المدينة ككل لما أبان عنه من جهد كبير وإلتزام مستمر ضد تجارة المخدرات والإستباقية الناجعة للحد من مظاهر الجريمة بكل أنواعها.

وحجزت عناصر الشرطة خلال هذه العملية حوالي عشرين غراما من مخدر الكوكايين وأربع هواتف نقالة من أنواع مختلفةوحوالي ستة آلاف درهم متحصلة من ترويج المخدرات إضافة إلى سلاحين أبيضين من الحجم الكبير والسيارتين اللتين تستعملان في ترويج المخدرات.

كما أحيل الموقوفان والمحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق البحث معهما ووضعا رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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