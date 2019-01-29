حقوقي يفجر فضيحة “الزبالة” غير بعيد من منتجع الوليدية! + فيديو

أحمد مصباح – الجديدة

بتراب جماعة “الغربية” بإقليم سيدي بنور، غير بعيد من منتجع الوليدية السياحي، أحدث بشكل عشوائي مطرح للأزبال. حيث بات يستقبل شتى أنواع النفايات المنزلية والصناعية والكيماوية، وحتى الحيوانات النافقة (الجيفة). ما جعل منه مدعاة لقلق الساكنة والمواطنين، لكونه لا يحترم المعايير البيئية، ويضر بصحة الإنسان، وبسلامة الفرشة المائية، وحتى بالماشية، سيما في هذه الظرفية، التي عرف فيها جماعة “أولاد عمران” حالات إصابة 33 رأسا من الغنم وعجلين ب”الحمى القلاعية”، الفيروس الذي ينتقل عن طريق العدوى. ما استنفر السلطات الصحية والترابية، حيث أصدر عامل إقليم سيدي بنور، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الاثنين 28 يناير 2019، قرارا بإغلاق ر”حبات البهايم” والمسالخ ومحلات الجزارة في الأسواق القروية الأسبوعية بالإقليم، لمدة 15 يوما.

هذا، وفي غياب فعاليات المجتمع المدني، وخاصة الهيئات الجمعوية والحقوقية التي تعنى بالبيئة والسلامة الصحية للمواطنين، دخلت “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، على الخط، حيث انتقلت في شخص رئيسها عبد الجبار فطيش، إلى مطرح النفايات بتراب “الغربية”، والذي يوجد ومن أوجده في “قفص الاتهام”. وقد أجرى الناشط الحقوقي فطيش المعاينات الميدانية، وكانت له لقاءات وحوارات مع الساكنة، ودق ناقوس الخطر، وحمل المسؤوليات إلى من يتحملها، أو يجب أن يتحملها.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الهيئة الحقوقية رسالة في موضوع “مطرح النفايات العشوائي بالغربية” إلى السلطة الإقليمية الأولى، ممثلة في عامل إقليم سيدي بنور، مما جاء فيها أنه تم حديثا فتح مطرح لرمي أزبال ونفايات الجماعة الترابية “الغربية”، على تراب “أراضي السلالية”، على مستوى دواري “المصابحة” و”تمكرت”، على بعد 100 متر من الطريق الرابطة بين “الغربية” و”الوليدية”، وبعيدا عن مركز “الغربية”، حوالي 8 كيلومترات في اتجاه منتجع الوليدية السياحي.

وأضحى هذا المطرح العشوائي نقطة سوداء، تجتمع فيها الكلاب الضالة، التي تهدد سلامة المارة والرعاة ومواشيهم. كما أنه بات يستقبل جميع بقايا ومخلفات بائعي الدواجن واللحوم والمواد الكيماوية بسوق “الغربية” القروي، و”الميتة” (الج.ي.فة) من الحيوانات النافقة، من أبقار وأغنام وحمير وكلاب (..). ما ولد الشعور بالاستياء لدى سكان المنطقة.

هذا، وتساءل بقوة عبد الجبار فطيش، رئيس “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” عن الإجراءات القانونية والتدابير التقنية اللازمة، التي من المفترض والمفروض أن تكون اتخدتها الجماعة الترابية “الغربية” في موضوع مطرح النفايات العشوائي، الذي بات قنبلة إيكولوجية موقوتة، تهدد صحة وسلامة البشر والماشية، وبتلوث الهواء والفرشة المائية (..).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0