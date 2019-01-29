قيادي بالأحرار للرميد: خرجتك تستهدف الأبصار ولن توجه الأنظار عن افتضاح العورات

هبة بريس ـ الرباط

تتسع دائرة الخلاف بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الحليفين في الحكومة بعد الرسالة المفتوحة التي وجهها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد إلى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية.

رسالة الرميد لاقت ردا قويا من طرف عبد الله غازي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي اتهم الرميد بـ “بالإزدواجية وهدم الدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. قائلا: “الإزدواجية الحقيقية يا سيدي هي حين فضلت، ليلة الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية ذات ليلة 7 أكتوبر، الوقوف خلف أمين عام حزبك”المتقاعد الگبري” عوض الحضور بجانب وزير الداخلية محمد حصاد لتعلنا النتائج الأولية الإنتخابات”.

واضاف الغازي مخاطبا الرميد في تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك “موقف جبان استباقي لاتهام الإدارة بالتزوير في حالة عدم تبوء حزبكم للريادة !..هذه كانت في إطار “لاعبين أولا محرّمين !!!”، وزاد ” رجل هنا و رجل هناك يا وزير كل الحريات وبعض الحقوق هي حين طيلة سنوات محاربة الطواحين والتلويح بشماعات العفاريت والتماسيح تتمترسون وفق مآلات حساباتكم ، تنعمون في الحكم والتدبير من الإثنين إلى الجمعة وتمارسون معارضة الويكاند بعنتريات انفصامية ،لم تستتني خراطيشكم كل ما يتحرك بما في ذلك كل البنيان المؤسساتي وكل ما تبقى من منسوب الثقة في الممارسة السياسية!..كل هذا كان في إطار “ما أحلى الزبدة و ثمن الزبدة في نفس الآن!..”

واسترسل بالقول “قمة الإنفصام يا ربان إصلاح العدل والقضاء هو أن تجحظ عينيك مدافعاً عن استقلال القضاء هنا و إزاء هؤلاء، وبنفس “السنطيحة ” أو أكثر تشكك في نزاهة نفس القضاء هنالك ولصالح مواليك !!! تفعلها وأنت وزير سابق للعدل يسجل أجرأة استقلال السلطة القضائية ضمن انجازاته ، تجرؤ على نقيضها وأنت وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان في حكومة يقودها حزبك في ظروف أمّ أزماتها هي انعدام الثقة في المؤسسات! كل هذا الإنفصام نظنه في إطار “لّي عندو مكيال واحد”

وأكد المصدر أن “الإزدواجية في القناعات بل في الولاء أيها الوزير الشاهد على عصور غير عصور الرق هو أن تتحمل أنت وإخوتك أسمى المسؤوليات والمهام في دولة لها خياراتها التشريعية المؤطرة للحياة العامة و المدنية و تنتصبون شهوداً على قران الفاتحة لعراب جماعة خونجية الكنانة؛ ضاربين عرض الحائط مجهودات الدولة طيلة عقود للقطع مع تصرفات عرفية لا تتماشى مع المقومات المؤسساتية للدولة الحديثة!..وهذه في إطار ” الفقيه لي نتسناو براكتو”.

وزاد الغازي، محاطبا الرميد: “أيها المحامي المترافع عن بيت العنكبوت، بالنسبة لمن وجهتَ له رسالتك المرتبكة، فكل تحاملك عليه نقدّره لصالحه وليس عليه: أن يوجه نقدا ،كرئيس حزب ،للحكومة بخصوص قطاعات يدبرها حزبه فذلك أسمى مراتب الشجاعة الأدبية والسياسية و أرفع تجلي لتحمل مسؤولية أي تقصير !..التنبيه و الإفصاح عن إساءة التقدير و تحمل المسؤولية في قطاعات يدبرها الحزب وليس في غيرها لا علاقة له بالهروب إلى الأمام الذي تتفوقون فيه ببراعة”.

وشدد المسؤول الحزبي على أن خرجة الرميد تعد زوبعة تستهدف الأبصار، زوبعة لن تحجب ولن توجه الأنظار عن افتضاح العورات ..زوبعتكم لن تعيد ورق التوت لمكانه: رجاءً ، إلا الوضوح !..فهو قيمة إنسانية منيعة يفتضح كل من يدعيها عاجلاً أم آجلاً ! إلا الوضوح”.

الى ذلك ، يعرف ان مصطفى الرميد وجه رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في ساعات متأخرة من ليل الإثنين 28 يناير الجاري، دعاه فيها إلى الوضوح والصراحة، وذكره فيها بالارتقاء بمستوى الخطاب السياسي.