محلل سياسي : المغاربة ليسوا في حاجة إلى أشخاص ينتجون الشعبوية

هبة بريس ـ الرباط

أثار موضوع استفادة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، من معاش استثنائي منحه له الملك محمد السادس، وتبلغ قيمته 9 ملايين سنتيم، جدلا كبيرا لعلاقة الامر بتناقض خطاب الاخير في إشارة إلى معارضته لتقاعد الوزراء

المحلل السياسي عمر الشرقاوي قال في هذا الباب ” من وراء كل هاته الحكاية المرتبطة بمعاش استثنائي يتأكد ان بنكيران ما زال لم يفهم ان مدة صلاحيته السياسية انتهت وان المغاربة ليسوا في حاجة إلى أشخاص ينتجون الشعبوية والقفشات الحامضة التي سئموا منها”

واضاف ذات المصدر في تدوينة فيسبوكية ” المغاربة يبحثون بعناء عن رجال دولة متزنين يعرفون قدر الكلمة التي يتفوهون بها وليس الى محبي كلام يتحدثون في كل شيء من اجل قول لاشيء”

وكشف الاخير ان “أن ما يعقد الأمور أكثر امام حزب العدالة والتنمية هو عدم فهم بنكيران بصورة صحيحة وكافية لطبيعة ما يجري، ولم يهضم بعد مصير احالته على التقاعد السياسي بطريقة مهينة وهو مستعد لفعل اي شيء وفي اي وقت من اجل العودة الى الاضواء والخروج من العزلة”

وكان رئيس الحكومة السابق دافع عن المعاش الاستثنائي الذي بدأ الاستفادة منه مطلع السنة الجارية، وقال إن الملك خصص له معاشا استثنائيا بعد أن بلغ إلى علمه أن “الحركة واقفة عنده”

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