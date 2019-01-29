بوليف يستأنف الحوار مع مهنيي النقل في هذا التاريخ

نُشر بتاريخ :  2019-01-29 - 17:36
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هبة بريس ـ الرباط

كشف نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزیر التجهیز والنقل واللوجستیك والماء المكلف بالنقل، عن استئناف الحوار مع مهنيي النقل يوم السبت 9 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن كتابة الدولة ستعرض تصورها من جديد للمهنيين بتعديلات ستركز أساسا على الحفاظ على المكتسبات التي كانت.

ومن بين هذه المكتسبات، يضيف بوليف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 يناير الجاري، تأهيل المقاولة والقطاع، ومزيد من الحقوق للعاملين في قطاع النقل، بالإضافة الى تعميم التغطية الاجتماعية على جميع الفاعلين.

وأشار كاتب الدولة، إلى أن هذه الطريقة التشاركية ستفرز عن تصور وبصيغة توافقية لكي “يكون هذا العقد البرنامج الجديد بنفس جديد ودفعة رئيسية وضرورية لهذا القطاع”.

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