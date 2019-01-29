الداودي :« ثمن الكازوال سيشهدُ زيادة تُقدر بـ 30 سنتيما»

هبة بريس – الرباط

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على أنه وخلال المنتصف الأول من شهر فبراير المُقبل ستعرف أسعار المحروقات نوعاً من الاستقرار في الأسواق المغربية.

وأضاف الداودي على أن ثمن البنزين سيظل على حاله في حين سيشهدُ ثمن الكازوال زيادة تُقدر بـ 30 سنتيما، حيث يُعزى هذا الفرق إلى كون الارتفاع الذي شمل البرميل الخام لم يؤثر على سعر النفط المكرر، الذي ظلّ مستقرا دون أي تغيير يُذكر، على حد تعبير الوزير.

وختم الداودي، الموضوع الذي نشره على صيغة تدوينة فيسبوكية، موضحا بأن ما سبق ذكره يعني أن المكرّر له نوع من الاستقلالية عن الخام، الأمر الذي يعني أنه قد ينخفض سعر الخام ويرتفع سعر المكرر والعكسُ بالعكس.

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