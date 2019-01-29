الإمارات تطلق حملة لعلاج قلوب الأطفال بالمغرب

تنطلق اليوم في مدينة مراكش المغربية مبادرة “نبضات” لعلاج قلوب الأطفال تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية٬ بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وقسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي محمد السادس بمدينة مراكش. وتستهدف هذه الحملة الطبية التي أعلن عنها في مؤتمر صحافي الكشف على ٣٠٠ طفل مصابين بالتشوهات الخلقية للقلب و إجراء أكثر من ٨٠ عملية جراحية لعلاج القلب في المستشفى لفائدة المرضى المتعففين من أبناء المملكة المغربية.

و حضر انطلاق فعاليات هذه المبادرة الاستشفائية الإنسانية معالي السفير علي سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية والدكتور حسن نجمي وكيل وزارة الصحة المغربية و الدكتور عبيد محمد الجاسم رئيس الفريق الطبي والوفد المرافق له والمدير العام للمركز الاستشفائي محمد السادس الدكتور حسن روحاني والدكتور ابو الحسن مدير مستشفى الرازي ومندوب وزارة الصحة المغربية والسلطات المحلية بجهة مراكش و علي الزعابي ملحق دبلوماسي بالسفارة الإماراتية بالرباط.

وبهذه المناسبة أشاد معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية بمبادرة “نبضات” التي تأتي في إطار المبادرات الإنسانية الكريمة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للتخفيف من معاناة مرضى القلب وهي مبادرات تُلامس حياة الناس مباشرة وتُعيد الأمل لعدد كبير منهم، الشيء الذي يُشكل بنظر معالي السفير مصدر فخر واعتزاز بحكم الرسالة النبيلة لهذه المبادرة.

وقال أن الجهود الإنسانية والخيرية التي تقوم بها الهيئة وحملتها الطبية في المملكة المغربية تعكس متانة وتميز العلاقات بين البلدين، وتؤكد أهمية استمرارية التعاون الإنساني المشترك، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات راعي المؤسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الذي يشمل بأياديه البيضاء المحتاجين والمتعففين في مختلف أنحاء العالم.

وعبر معالي السفير عن أمله في استمرارية الأعمال الإنسانية والخيرية للمؤسسة ودوام نشاط حملاتها الطبية بما يُساهم في التخفيف من معاناة المرضى ويرفع الآلام عنهم ويساعدهم في العمل الطبيعي واستعادة الأمل في النشاط، مؤكداً أن دولة الإمارات تظل دولة مُساندة وداعمة للمملكة المغربية في مختلف المجالات الإنسانية والإنمائية والطبية بما يرقى إلى تطلعات قائدي البلدين الشقيقين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

و قال الدكتور عبيد الجاسم رئيس الفريق الطبي الإماراتي أنه

بتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبمتابعة سعادة ابراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تم إطلاق حملة نبضات الطبية في المغرب في إطار العلاقات المميزة والمتينة بين البلدين الشقيقين.

وقال الدكتور عبيد الجاسم انها مبادرة خيرية لعلاج قلوب الأطفال انطلقت في الامارات عام ٢٠٠٧ ومن ثم انطلقت للعالمية لعلاج قلوب الأطفال في دول أخرى عام ٢٠١٢ والهدف من المبادرة التي تندرج تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تقديم يد العون والمساعدة الطبية للأطفال المصابين بالتشوهات الخلقية في القلب والتخفيف من العبء الاجتماعي والمادي على ذويهم وإنقاذ حياة الأطفال انسجاما مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لأمراض القلب واستراتيجية حكومة دولة الإمارات للتخفيف من عدد الوفيات الناتجة عن أمراض القلب وتعزيز التبادل العلمي والمعرفي بين الأطباء في البلدين وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضاف منذ انطلاقتها قامت نبضات بإجراء ٣٧ حملة طبية داخل الدولة وخارجها ومنها السودان ومصر وموريتانيا زطاجيكستان والهند وإثيوبيا وتم الكشف عن أكثر من ٥٠٠٠ طفل وعلاج ١٠٤٧ طفل.

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