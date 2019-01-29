يوفنتوس يشكر بنعطية.. والأخير يرد برسالة مؤثرة

هبة سبور – شفيق عنوري

وجه نادي يوفنتوس الإيطالي، الشكر، إلى المغربي مهدي بنعطية، المنتقل حديثا إلى فريق الدحيل القطري.

ونشر النادي الإيطالي، فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمن بعضا من تدخلاته وأهدافه مع الفريق.

ورد بنعطية على الفيديو، بتدوينة كتب فيها “شكرا للجميع، لقد كانت رحلة ممتعة!”.

وتمنى بنعطية في نفس التدوينة، أن يتمكن يوفنتوس من حصد لقب دوري أبطال أوروبا، الذي ستقام مباراته النهائية، بالعاصمة الإسبانية، حيث كتب: “آمل أن أتمكن من الحضور إلى مدريد لتقديم التحية لكم، هذا الفريق يستحق اللقب”.

يشار إلى أن بنعطية، التحق بيوفنتوس الإيطالي، سنة 2016، قادما من بايرن ميونخ الإيطالي.

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