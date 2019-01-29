المغرب يحسن ترتيبه بثمانية درجات في مؤشر إدراك الرشوة‎

هبة بريس – الرباط

كشفت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر على أن المغرب حقق تقدما بثلاث نقاط في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2018 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية صباح يوم الثلاثاء 29 يناير 2019، منتقلا من النقطة 40/100 سنة 2017 إلى 43/100 سنة 2018، ومسجلا بذلك تحسنا في ترتيبه من الرتبة 81/180 إلى 73/180 في نفس الفترة، ويعتبر المغرب ضمن الدول العشرة الأوائل دوليا التي حققت هذه السنة أعلى تقدم في هذا المؤشر.

وأضاف البلاغ بأن هذه النتائج جعلت المغرب يحتل المرتبة الأولى مغاربيا إلى جانب تونس، والسادسة عربيا، والتاسعة على مستوى إفريقيا، ويفوق ترتيبه معدلات مجموعات الدول التي ينتمي إليها.

ويأتي هذا التحسن، يضييف-البلاغ، بعد عدد من الخطوات والإجراءات التي قامت بها الحكومة، من بينها إصدار قانون الحصول على المعلومات الذي مكن المغرب من الانضمام إلى الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)، وهي شبكة متعددة الأطراف تتشكل من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الملتزمة بمكافحة الفساد.

ويصنف مؤشر إدراك الرشوة 180 بلدا بحسب مستويات الفساد، ويعتمد مقياسا ينطلق من الرقبم صفر كدلالة على كثرة الفساد إلى رقم 100 الذي يعني نظافة كبيرة من الفساد.

يشار إلى أن المعدل العام لمؤشر إدراك الفساد لسنة 2018 في الدول العربية قدر ب34/100، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب39/100، و ب32/100 بخصوص دول جنوب الصحراء.

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