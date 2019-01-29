الطالبي العلمي: “المغرب أخذ قرار تنظيم الألعاب الافريقية في ظرف زمني قصير”

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الشبيبة والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، أن المغرب أخذ قرار تنظيم النسخة ال20 للألعاب الاولمبية الافريقية، في ظرف زمني قصير.

الطالبي العلمي، أفاد في ندوة صحفية نظمتها الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن “الاتحاد الافريقي تقدم بطلب رسمي للمملكة المغربية لتنظيم هذه التظاهرة الرياضية بعدما تخلت الدولة التي كانت التزمت بالتنظيم سابقا، مشيرا الى أنه “رغم ضيق الوقت أصر الاتحاد الافريقي وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية واتحاد الكونفدرالية الإفريقية على تنظيم المملكة لهذه الالعاب، حيث تم توقيع تفاق بروتوكول شهر سبتمر الماضي، وباشرت المملكة استعداداتها”.

وأضاف الوزير، أن هذه التظاهرة “الاستثنائية” ستعرف مشاركة بين 5000 و6000 رياضي يمثلون 54 دولة إفريقية و يتنافسون في 26 نشاط رياضي 17 منها مؤهلة للألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، كما ستعرف حضور 2000 مسؤول، وأزيد من 2000 متطوع ومتطوعة من أجل الإشراف على الحدث.

وأشار الوزير، الى أن الألعاب ستقام بعدد من المدن والمتمثلة في مدينة الخميسات (ضاية الرومي)، سلا، الرباط، تمارة، الدار البيضاء والجديدة، مضيفا أنه تم وضع عدد من الاحياء الجامعية والمستشفيات والمراكز رهن المشاركين في التظاهرة.

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