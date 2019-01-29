النساخون القضائيون يخوضون إضرابا وطنيا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حدد النساخون القضائيون بوزارة العدل ، موعد 4و 5 و 6 من فبراير المقبل، لخوض اضراب وطني احتجاجا على خلفية ما أسموه “إقصائهم من قبل الوزارة الوصية من مشروع تعديل خطة العدالة دون إشراك ممثليهم .

و سبق لنقابة النساخين بالمغرب ان تلقو تطمينات بالجلوس للحوار مع مسؤولي وزارة العدل، من أجل تحديد مستقبل مهنة ” النساخة” مطالبين بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التنظيمي ”.

وأكد بيان للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل ، أن “حذف مؤسسة النساخة من مسودة مشروع تعديل قانون خطة العدالة دون إشراك ممثلي هذه المهنة في اتخاذ هذا القرار الذي يمس مستقبلهم مع الاحتفاظ بحقهم في اتخاذ أشكال احتجاجية أخرى دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا لجميع المطالب”.

وطالب ممثلي 668 نساخ بالمغرب، من وزارة العدل بفتح حوار وطني مع ممثلي النساخ القضائيين وإعمال المقاربة التشاركية التي انتهجتها الوزارة في تعاملها مع مختلف المهن القضائية، والتي استثنيت منها مهنة النساخة لأسباب نجهلها”، وفق لغة البيان النقابي.

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